İzmir'de 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Urla'da kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen M.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.E. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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