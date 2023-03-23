YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de 54 göçmen kurtarıldı

İzmir’de 54 göçmen kurtarıldı

23.03.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili içesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 43 göçmen ve lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’de 54 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Mart saat 10.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 43 göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı gün yine Dikili ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye giderek lastik bot içerisindeki 10 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİzmir'de 254 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Siirt'te illegal yayın yapan 3 bin 282 internet sitesi erişime kapatıldıSiirt'te illegal yayın yapan 3 bin 282 internet sitesi erişime kapatıldı
Öğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlamasıÖğrenci ve öğretmenlerden coşkulu Nevruz kutlaması
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 23 Mart Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
13:23
İkindi
16:50
Akşam
19:32
Yatsı
20:49
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.