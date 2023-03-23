İzmir’de 54 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Mart saat 10.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 43 göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı gün yine Dikili ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye giderek lastik bot içerisindeki 10 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



