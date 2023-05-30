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İzmir’de 58 uyuşturucu operasyonunda 72 tutuklama

30.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen 58 ayrı uyuşturucu operasyonunda 122 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 72’si tutuklandı.

İzmir’de 58 uyuşturucu operasyonunda 72 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde 58 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 11 kilo 696 gram esrar-skank, 2 kilo 760 gram metamfetamin, 74 gram kokain, 642 adet ecstasy, 2 bin 48 adet captagon, 7 bin 372 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 24 tabanca, 5 tüfek, 112 tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 69 bin 140 Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 122 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 72’si tutuklandı.


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