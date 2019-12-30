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  4. İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor

İzmir'de 6 ilçede karla mücadele çalışmaları devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

Tire ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi hava radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde ve Ödemiş'te yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını, taşımalı eğitim ile kırsaldan Tire merkeze gelen öğrenciler için eğitime 31 Aralık Salı ara verildiğini bildirdi.

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Eğitim Greyder İzmir Kar Kepçe

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