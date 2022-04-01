YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

01.04.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 7 ay önce öldürülen kişinin cinayet zanlısı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, yaklaşık 7 aydır aranan cinayet zanlısı saklandığı hayvan damında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenikent Mahallesi'nde 19 Ağustos 2021'de Osman Küçük'ü (58) kesici aletle öldürdüğü iddiasıyla aranan C.İ'nin (58) ilçedeki bir hayvan damında saklandığını belirledi.

Şüpheli ile hayvan damının sahibi C.D, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Suçunu itiraf eden C.İ'nin, birlikte alkol aldıkları Osman Küçük'ün tartışma sırasında bıçakla saldırdığını, bunun üzerine kendisini baltayla savunduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Urla'da yaşayan Osman Küçük, 19 Ağustos 2021'de Yenikent Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuş, incelemede maktulün kafasına aldığı kesici alet darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyorGenç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyor
Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü tahliye edildiEskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü tahliye edildi
Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüŞırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
İzmir Urla

İzmir Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
13:20
İkindi
16:53
Akşam
19:41
Yatsı
20:59
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.