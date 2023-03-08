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İzmir’de 70 ayrı uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı

08.03.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de polis ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 115 şüpheliye adli işlem yapıldı, 58 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında kent genelinde 70 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, 112 kök kenevir bitkisi, 6 kilo 433 gram esrar-skank, 1 kilo 989 gram kokain, 606 gram metamfetamin, 4 bin 685 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çokça uyuşturucu madde, 12 adet hassas terazi, 8 adet tabanca, 3 adet tüfek ve suçtan elden edilen 33 bin 85 Türk Lirası ele geçirildi.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan operasyonlarda toplam 115 şüpheliye adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58’i tutuklandı.

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