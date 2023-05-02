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İzmir'de 74 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

02.05.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki kadına otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık S.Ç, kazada ölen Zinnete Gezici'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

S.Ç, olay günü aracıyla Çiğli'deki bir alışveriş merkezine gitmek için yola çıktığını belirtti.

Yaklaşık 60-65 kilometre hızla sol şeritte giderken birden bire önüne hayatını kaybeden Gezici'nin çıktığını öne süren S.Ç, "Fark edince frene bastım. Hemen durdum. Bayan şahıs önüme çıkana kadar fark etmemiştim. Olayda kusurum yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Zinnete Gezici'nin avukat kızı Gülşen Gezici, sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde sanığın telefonuyla ilgilendiğinin görüldüğünü kaydeden Gezici, "Hatta sanık araçtan indikten sonra yerde yatan annemi değil de aracını kontrol etmiştir. Tutukluluk veya adli kontrol şartının ağırlaştırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gezici'nin diğer yakınları da sanığın hızının söylediğinden daha fazla olduğunu düşündüklerini belirterek sanıktan şikayetçi oldu.

Soru üzerine sanık, "Ben telefon veya başka bir şeyle ilgilenmiyordum. Sürekli yola bakıyordum ancak dediğim gibi bayan şahsı fark etmemiştim." yanıtını verdi.

Müşteki avukatlarından Aykut Dikencik, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu savunarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı Metin İnan ise hayatını kaybeden Zinnete Gezici'nin olay yerinin yakınında üst geçit olmasına rağmen kullanmadığını öne sürerek, "Görüntülerde başka araçların da geçiş halinde olduğu görülmektedir. Bu da müvekkilime yeşil ışık yandığını göstermektedir. Kazada kusuru yoktur." dedi.

Hakim, sanığın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolünün kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"ÜST GEÇİDİN ASANSÖRÜ HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞMIYOR"

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Gülşen Gezici, AA muhabirine, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Annesinin dizinde protez bulunduğunu ifade eden Gezici, "Oradaki üst geçidin yürüyen merdiveni ve asansörü hiçbir zaman çalışmıyor. Bu nedenle annemin üst geçidi kullanma şansı da yoktu." ifadelerini kullandı.

Çiğli ilçesinde 27 Şubat'ta Anadolu Caddesi'nin Maltepe trafik ışıkları yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Zinnete Gezici, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Sürücü S.Ç. gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Otomobil kaza yaya

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