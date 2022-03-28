YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.03.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de olduğu 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 32 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandıEgeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı
Samsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındıSamsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındı
Medipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüMedipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
13:22
İkindi
16:52
Akşam
19:37
Yatsı
20:54
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.