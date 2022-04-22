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İzmir'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

22.04.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçıları tarafından koyda terk edildiklerini öne süren düzensiz göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçları, jandarma tarafından karşılandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesindeki bir koyda 19'u çocuk 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zeytineli Mahallesi'ndeki Çılga Koyu'nda yabancı uyrukluların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekibi ve insansız hava aracı sevk edildi.

Arazide yapılan tarama sonucu 19'u çocuk 94 Afganistan uyruklu, dağınık halde koyda beklerken bulundu.

Düzensiz göçmenler, göçmen kaçakçılarının Çılga Koyu'nda kendilerini terk ettiğini, aç ve susuz olduklarını bildirdi.

Su ve yiyecek ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanan göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

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