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İzmir'de ağaç budarken düştüğü iddia edilen kişi öldü

İZMİR HABERLERİ  | 05.10.2020 07:55 | Son Güncelleme

İzmir'de ağaç budarken düştüğü iddia edilen kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde çam ağacını budarken düşüp ağır yaralandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

İddiaya göre Zeynel Anık (63), Şevket İnce Mahallesi'nde çam ağacını budamak için ağaca çıktı.

Ağacı budarken dengesini kaybeden Anık, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Ağır yaralanan yaşlı adamı gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Anık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anık'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

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