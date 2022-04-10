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İzmir'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

10.04.2022 05:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ağaca çarpan otomobildeki karı koca yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin refüjü aşarak ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ö. (57) idaresindeki 35 AZ 5891 plakalı otomobil, Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınlarında refüjü aşarak ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile eşi Halime Ö. (56) yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazanın başka bir aracın sıkıştırması sonucu yaşandığı iddia edildi.

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