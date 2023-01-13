İzmir'de ağlara takılan büyük camgöz için "tahnit işlemi" başladı

Urla'da 5 Ocak'ta balıkçılar tarafından karaya çıkarılan 7,5 metre uzunluğunda 2 ton ağırlığındaki köpek balığı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin el koymasının ardından İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesine getirildi.

İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Erhan Irmak'ın yer aldığı ekip, dünyadaki en büyük deniz canlılarından olan büyük camgöz türündeki köpek balığı için tahnit işlemine başladı.

Ekip, köpek balığının iç organlarının ardından kemik ve kas dokusunu deriye zarar vermeden çıkartıyor. "Diseksiyon" olarak adlandırılan bu işlemin ardından deri, tahnit işleminde kullanılan kimyasal sıvının bulunduğu havuza konulacak ve burada 5 ay bekletilecek ve kurumaya bırakılacak.

Deri kuruduktan sonra 100 kilogram civarında elyafla doldurulacak ve balığa aslına uygun son görünümü verilecek.

Sonbaharda tamamlanması planlanan işlemin sonunda balık, üniversitedeki Deniz Canlıları Koleksiyonu Merkezinde sergilenecek.

"YAKALANMASINDA KASIT YOK"

Erhan Irmak, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendilerine ulaşmasıyla camgöz köpek balığından haberdar olduklarını ve hemen Urla'daki balıkçı barınağına gittiklerini belirtti.

Burada büyük camgöz köpek balığı ölüsüyle karşılaştıklarını anlatan Irmak, "Bu balık, balıkçıların ağına kazara yakalanmış. Sosyal medyada birçok asılsız bilgiler dolaşıyor ancak olayda kasıt yok. Yasal alanda, kazara ağa takılıp ağda boğulmuş." ifadelerini kullandı.

Büyük camgöz köpek balığının koruma altında bir tür olduğunu belirten Irmak, "Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hızlıca aranarak balığın bize ulaştırılması oldukça doğru bir karardı. Burada balığı bozmadan sergiye hazırlıyoruz. Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezinde önümüzdeki sonbahar gibi sergileyeceğiz." dedi.

"AKDENİZ'DE NADİR GÖRÜLÜYOR"

Büyük camgöz köpek balığının, balina köpek balığından sonra dünyadaki en büyük ikinci balık türü olduğunu belirten Irmak, şöyle konuştu:

"Koruma altındaki bir tür. Çok fazla rastlanılmayan bir balık. Akdeniz'de biraz daha nadir görülüyor. Haliyle bizim sularımızda rastlanılması zor bir tür. Gerek boyutuyla gerekse de her zaman rastlanılmamasıyla insanların ilgisini çekiyor. Köpek bağlığı denince hemen 'canavar' oluşları akla gelebiliyor ama zararsız bir tür. Tamamen denizde bulunan küçük plaktonik canlıları süzerek beslenen bir tür."

Balığın bilim insanları için de önemli olduğunu belirten Irmak, şunları kaydetti:

"Çünkü her zaman bilim adamlarının eline geçen örnekler değil bunlar. Yaptığımız çalışmanın bu türün korunmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bu balık buradaki (Koleksiyon Merkezindeki) tüm objelerden çok daha büyük. Zaten Türkiye'de şu an bu örneğe sahip, tek müze ve üniversiteyiz. Boyut itibarıyla Avrupa'daki örneklerin en büyüklerinden biri. İyi bir şekilde tahnit edebilirsek, ülkemizde tahnit edilmiş ilk büyük camgöz olma özelliği taşıyacak."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de üniversite olarak bilimsel çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde bulunan Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezinin ziyarete açık olduğunu belirten Köse, "Öğretim üyesi arkadaşlarımız deniz canlılarının tanınması konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Urla'da ağlara takılan büyük camgöz türü köpek balığının da tahnit edilmesi ile bu çabalara bir yenisini ekliyoruz." ifadesini kullandı.

