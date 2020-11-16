İzmir’de aile hekimi korona virüse yenik düştü

İzmir’in Urla ilçesinde bir aile hekimi yakalandığı korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil, yakalandığı korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “İzmir’in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil’i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Çil’in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Denizli’nin Acıpayam ilçesinde defnedileceği öğrenildi.



