İzmir'de akaryakıt istasyonundan mazot hırsızlığıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan aldığı 5 varil mazotun parasını ödemeden kaçan şüpheli ile olaya karıştıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Evka-3 Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna plakasız minibüsle gelen bir kişi, 5 varil ile satın aldığı 856 litre mazotun parasını ödemeden kaçtı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, minibüsü Bayraklı Mahallesi 635 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Şüpheli Y.A, kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalandı.

Şüpheli, bir arkadaşının minibüsünü aldığını, arkadaşlarıyla plakasını söküp olayı tek başına gerçekleştirdiğini anlattı. Polis, olaya karıştığı belirtilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.



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