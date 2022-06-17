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İzmir'de Aliağa Polis Plajı'na mavi bayrak asıldı

17.06.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Aliağa Polis Plajı'na mavi bayrak asıldı

İZMİR (AA) - ​​​İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Aliağa Polis Plajı, mavi bayrağa kavuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, mavi bayrak asılması dolayısıyla plajda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İzmir'in sanayi, tarım, ticaret ve turizm alanlarında iddialı olduğunu belirterek, "Hiçbiri diğerinin değerini azaltmayacak. Plajımızın mavi bayrak almasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Mavi bayrak Aliağa'ya hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de mavi bayrak konusunda öncelikle İZSU ile altyapı ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

Aliağa Belediyesinin de desteğiyle yeni soyunma kabinleri, duş kabinleri, tuvaletler ve piknik alanları inşa edildiğini aktaran Şahne, "Nihayetinde bugün temizlik, çevre duyarlılığı, turizm yönünden büyük anlam ifade eden mavi bayrağı plajımıza kazandırmış bulunuyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü sadece suç ve suçluyla mücadelede değil, her alanda Türk milletinin emrinde." ifadelerini kullandı.

İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta ise mavi bayrağın dünya çapında saygınlığa sahip olduğuna işaret ederek, "Bununla birlikte plaj ve marinayı kullanacak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek güvenliği, donanımı garanti eden bir sistemdir. Bugün Türkiye olarak hem çevre hassasiyetimizi hem de turizm standartlarımızda sahip olduğumuz yüksek kaliteyi ilan etmiş oluyoruz." dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, İzmir genelinde 66 plaj ve 4 marinada mavi bayrağın dalgalanacağını söyledi.

Aliağa Polis Plajı'nın yüzme alanı ve kumuyla örnek plajlardan biri olduğunu belirten Karataş, emeği geçenlere teşekkür etti.

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