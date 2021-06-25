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İzmir'de alışveriş merkezinde aşı yapılmaya başlandı

25.06.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de alışveriş merkezinde aşı yapılmaya başlandı

İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarını hızlandırmak üzere İzmir'deki bir alışveriş merkezinde randevusuz aşı hizmeti sunulmaya başlandı.

Bornova ilçesinde çevreyolu kenarındaki alışveriş merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı noktası oluşturuldu.

Çalışanlar ve ziyaretçilerin randevusuz başvuru yaparak aşılarını olabildiği alışveriş merkezinde, anonslarla vatandaşlar aşı olmaya davet ediliyor.

Alışveriş merkezindeki aşı noktasının 25-30 Haziran tarihlerinde pazar günü hariç 11.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

Burada aşısını olanlardan Özkan Gündoğan, AA muhabirine, anonsu duyup aşısını yaptırmaya geldiğini söyledi.

Sıra beklemeden aşı olduğunu aktaran Gündoğan, "Bugüne kadar vakit bulamadığım için aşı yaptıramamıştım. Burada denk geldi aşımı oldum." dedi.

Dilber Saruhan da alışveriş merkezinde çalıştığını belirterek, "Hastaneler çok yoğun olduğu için buraya gelmelerini bekledim. Gitme fırsatı bulamamıştım. Ayağımıza kadar geldiler. Aşısız olmaz. Herkes aşı olsun." diye konuştu.

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