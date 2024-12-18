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İzmir'de anten düzeltirken çatıdan düşen genç öldü

AA AA
18.12.2024 09:10
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen genç hayatını kaybetti.

Umut Mahallesi'nde oturan Kadir Aratlı (25), televizyon antenini düzeltmek için çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Aratlı'nın 5 gün önce ailesiyle söz konusu apartmana taşındığı öğrenildi.

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İzmir çatı öldü

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