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İzmir'de araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı

17.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalamakla suçlanan 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak 240 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırlayan ve kiralama ücretini aldıkları halde araçları göndermeyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonunda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ülke genelinde 240 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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