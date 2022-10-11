İzmir'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 12 kilo 620 gram metamfetamin bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka bir ilden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen hafif ticari araç, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.

Dedektör köpek "Dino" ile yapılan aramada, aracın taban kısmına gizlenmiş poşetlerde 12 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki M.M, İ.B. ve O.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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