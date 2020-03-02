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İzmir’de aranan 2 şüpheli yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 02.03.2020 20:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, bugün gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan aranması bulunan İclal G.

İzmir’in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, bugün gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan aranması bulunan İclal G. ile ‘hırsızlık ve tutuklu ve hükümlünün kaçması’ suçundan aranması bulunan Orhan T. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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