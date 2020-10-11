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İzmir'de Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 11.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Aralarında Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı'nın da olduğu şüphelilerin, 2017 ve 2018'de 2 milyon 500 bin lirayı zimmetlerine geçirdiği öne sürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesindeki Ataköy Tarım Kredi Kooperatifine yönelik soruşturmada, aralarında Yönetim Kurulu Başkanı'nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı A.Ç, müdür E.K, hizmet alım personeli A.Ö, ziraat mühendisi H.C.L. ile H.R, D.R, F.A, Z.B, E.Ç, A.M. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin 2017 ve 2018'de kooperatifte, 2 milyon 500 bin lirayı zimmetlerine geçirdiği iddia edildi.

Zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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