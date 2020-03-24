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İzmir’de AVM’lere ‘kapatın’ uyarısı

İZMİR HABERLERİ  | 24.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün yol açtığı salgına karşı mücadele her alanda sürüyor.

İzmir’de AVM’lere ‘kapatın’ uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın riski nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün yol açtığı salgına karşı mücadele her alanda sürüyor. Sağlık Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda, insanların birbirine çok yakın olacağı konser, lokanta, kahvehane, bar, nargile salonu, tiyatro, sinema, her türlü kapalı çocuk oyun alanı (AVM ve lokanta içindekiler dahil), SPA ve spor merkezleri gibi birçok mekanın çalışması geçici bir süreyle durdurulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla yukarıda belirtilen yerlere ilave olarak insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatı doğrultusunda, Genel Sekreter Buğra Gökçenin imzasıyla bu karar İzmir’deki tüm AVM yönetimlerine elden tebliğ edildi.

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