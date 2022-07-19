YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

İzmir'de bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

19.07.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

İzmir'de bağış kutusu çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerinden SMA hastası çocuk için konulmuş bağış kutusunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Ödemiş Otogarı'ndaki bir otobüs firmasının bilet satış noktasında bulunan SMA bağış kutusu çalındı.

İş yeri çalışanları, bağış kutusunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, görüntülerden kimliklerini tespit ettiği şüpheli M.C.Y, S.K. ve E.K'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyorGÜNCELLEME - Çeşme'de yanan otluk alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandıVan'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı
Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildiEski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir Ödemiş

İzmir Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:55
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:40
Yatsı
22:16
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.