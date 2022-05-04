İzmir'de balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı kameraya yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir balkondaki köpek yavrusunun çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aksoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki balkonda köpek yavrusu olduğunu gören kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, korkuluklardan tutunarak balkona çıktı. Şüpheli, balkonda duran köpeği alıp kaçtı. Köpeğin sahibi durumu polise bildirdi.
Aparmandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında da bir kişinin, balkondaki küçük köpeği alıp kaçması yer alıyor.
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