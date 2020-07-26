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İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti

İZMİR HABERLERİ  | 26.07.2020 04:36 | Son Güncelleme

İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle otoyoldaki bariyerlere çarpan sürücü, öldü.

Alınan bilgiye göre, Fırat Demir idaresindeki 34 DYG 19 plakalı otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametinde Bayraklı Tünellerini geçtikten sonra Onur Mahallesi yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Kazada hayatını kaybeden Demir'in cenazesi sıkıştığı araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan otomobil de yine itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

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