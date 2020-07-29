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İzmir’de bayram ulaşımı ücretsiz

İZMİR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

İzmir’de, Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayrama özel ek seferlerin yanı sıra kabir ziyaretleri için de otobüs seferleri planladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı günlerine özel olarak hareket saatlerinde düzenlemeler yaptı.

İzmir’de bayram ulaşımı ücretsiz

İzmir’de, Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayrama özel ek seferlerin yanı sıra kabir ziyaretleri için de otobüs seferleri planladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı günlerine özel olarak hareket saatlerinde düzenlemeler yaptı. Vatandaşların sorunsuz seyahat etmesi için tüm hatlarda seferler sıklaştırıldı. Kabir ziyaretleri içinse ayrıca hat ve otobüs planlaması yapıldı. Sefer saatleri ve güzergâhları ile ilgili güncel bilgiler, ESHOT’un resmi internet sitesinde paylaşıldı.
İzmir Metrosu, Arife ve bayram günlerinde 06.00-06.30 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında ise 5 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı, Arife ve bayram günleri boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7.5 dakikada bir çalışacak. Karşıyaka Tramvayı, Arife ve bayram günlerinde 06.00-11.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir; 11.00-20.00 saatleri arasında ise 8 dakikada bir sefer yapacak.
İZDENİZ gemileri; Arife günü hafta içi sefer tarifesiyle çalışacak. Bayram günlerinde ise pazar gününün sefer tarifesi uygulanacak. Foça, Mordoğan ve Urla seferleri, Arife ve bayramın birinci günü yapılmayacak, diğer günler devam edecek. Güzelbahçe seferleri, Arife günü hafta içi sefer tarifesi uyarınca sürecek, bayramın birinci günü yapılmayacak; diğer günler ise devam edecek.

İzmir’de bayram ulaşımı ücretsiz

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