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İzmir'de bekçiyi pompalı tüfekle yaralayan kişi yakalandı

22.02.2022 04:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bekçiyi pompalı tüfekle yaralayan kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bekçiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, 4 kişilik grubun yanından geçerken bir kişinin elinde pompalı tüfek olduğunu fark etti.

Bekçiler, O.A.A'yı pompalı tüfeği yere bırakması yönünde uyardı.

Bunun üzerine pompalı tüfekle bekçilere ateş eden O.A.A, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başına saçmalar isabet eden bekçilerden biri 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki H.G. (43), B.G. (19) ve E.B'yi (19) gözaltına alan ekipler, kaçan O.A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görevli sivil ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan O.A.A'yı suç aletiyle kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan O.A.A'ın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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