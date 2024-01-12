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İzmir’de berbere baskında ele geçirilenler şok etti

12.01.2024 08:55 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir berbere gerçekleştirilen polis baskınında, uyuşturucu maddeler, silah, bıçak ve elektro şok aleti ele geçirildi. Olayla ilgili berber dükkanındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de berbere baskında ele geçirilenler şok etti

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ATV’li ekipler, Çay Mahallesi’nde bulunan bir berber dükkanında uyuşturucu madde ve silah bulundurulduğuna dair bilgi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimat üzerine adreste polis ekipleri tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi bir miktar sentetik hap, esrar öğütücü ve bir miktar esrar maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, kasatura, kelebek olarak tabir edilen bıçak ve çalışır vaziyette elektro şok cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda berber dükkanında bulunan bir kişi gözaltına alınarak Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İzmir’de berbere baskında ele geçirilenler şok etti

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