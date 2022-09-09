İzmir'de beton bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde beton bariyerlere çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Cengizhan Mahallesi'nde Alper Yeşilyurt'un kullandığı 35 ANT 779 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrolde kamyonet sürücüsü Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonetteki yolcu M.D. ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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