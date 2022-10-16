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İzmir'de bıçaklanan genç hastanede tedavi altına alındı

16.10.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı

İzmir'de bıçaklanan genç hastanede tedavi altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Ergene Mahallesi'nde, E.A. (18) ile E.C. ve B.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, E.A. vücudunun farklı yerlerinden bıçaklandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.A'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili E.C. ve B.Ö'yü gözaltına aldı.

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