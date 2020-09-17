İzmir’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde evinde husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Erzene Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nimet B. (52) ile aralarında husumet bulunan Eray E. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın üzerine Nimet B., Eray E. tarafından bıçaklandı. Evden kaçarak kaldırım üzerine yıkılan ve ağır yaralı durumdaki şahsı gören vatandaşlar tarafından polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı Nimet B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Eray E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alıp emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

