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İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 18.07.2020 06:55 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta Ö.K. (22) ile O.S. (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K. ve O.S. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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