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İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

23.11.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'taki bir iş yerinin sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) ve A.A. (24) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Habip Ay tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, iş yeri sahipleri A.S. ve V.S.S'yi gözaltına aldı.

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