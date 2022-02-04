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İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi

04.02.2022 04:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde sokakta çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Hasan Erdoğan (25), Ufuk Mahallesi 913/1 sokaktaki evinin önüne gelerek yüksek sesle eşine seslenip, hakaret etti.

Sokaktakilerin ikazlarına aldırış etmeyen Erdoğan ile 3 kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. (23) bıçakla Erdoğan'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından aralarında A.D'nin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. A.D, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

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