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İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 21.10.2020 14:09 | Son Güncelleme

İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 980 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölümlerin önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Karakızlar Mahallesi'nde sahte içki üretilerek satışa çıkarılacağı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bin 980 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili A.K. gözaltına alındı.

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