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İzmir'de bipolar bozukluğu olan kadın için kayıp başvurusunda bulunuldu

13.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bipolar bozukluğu olan kadın için kayıp başvurusunda bulunuldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tek başına yaşayan ve bipolar bozukluğu bulunan 66 yaşındaki Nurgül Özalp'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Örnekköy Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve uzun süredir bipolar bozukluğu tedavisi gören Nurgül Özalp'e telefonla ulaşamayan ailesi, eve gitti.

Evde kendileri için yazılmış bir not bulan aile, Özalp'in hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri Özalp'in bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan Özalp'in daha önce de kaybolduğu öğrenildi.

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