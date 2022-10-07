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İzmir'de bir depoda 15 bin makaron ele geçirildi

07.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir depoda 15 bin makaron ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde A.Ç'ye ait depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş bandrolsüz 15 bin makaron bulundu.

A.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İzmir sigara kaçakçılık makaron

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