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İzmir'de bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

27.05.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 3 bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre etil alkol, 5 litrelik 550 bidon, 1 tonluk 9 tank ile 500 litre kapasiteli damıtma makinesi ve 2 pompa ele geçirildi.

Şüphelilerin, 300 litre sahte etil alkolü 5 litrelik bidonlara doldurduğu ve araçla piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi.

Depo sahibi L.İ. ile M.Y.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.

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