İzmir'de bir depoda 3 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirtilen depoda 3 bin 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre etil alkol, 5 litrelik 550 bidon, 1 tonluk 9 tank ile 500 litre kapasiteli damıtma makinesi ve 2 pompa ele geçirildi.

Şüphelilerin, 300 litre sahte etil alkolü 5 litrelik bidonlara doldurduğu ve araçla piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi.

Depo sahibi L.İ. ile M.Y.Ş. ve S.K. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz