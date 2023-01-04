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İzmir'de bir depoda 39 ton 601 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

04.01.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın bir depoya düzenlediği baskında 39 ton 601 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Kemalpaşa Nazarköy Mahallesi'nde bir depoda toplanan kaçak tütünlerin sigara yapılmak üzere piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmanın ardından belirlenen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 39 ton 601 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, M.K.Ö. ve H.G. gözaltına alındı.

Tütünlerin yurt dışı ve yurt içindeki piyasadan toplandığı, bir miktarının yaprak bir miktarının da kıyılmış tütün olarak yasa dışı sigara üretimi yapan kişilere dağıtıldığı değerlendiriliyor.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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izmir il jandarma komutanlığı kemalpaşa nazarköy operasyon

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