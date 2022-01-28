İzmir'de bir depoda kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir depoda sera kurup Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bir depoda sera kurularak kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Depoya yapılan baskında 593 kök Hint keneviri, 20 gram esrar tohumu ile kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



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