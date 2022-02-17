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İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

17.02.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda telsiz, tabanca, şarjör ve polis yeleği de bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 170 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli O.K'nin (62) Bayraklı ilçesinde 2 ay önce kiraladığı eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde, dedektör köpekler Rota ve Jiby'nin de katılımıyla yapılan aramada, dağıtıma hazır hale getirilmiş 170 kilogram uyuşturucunun yanı sıra telsiz, tabanca, hassas terazi, şarjör ve polis yeleği de ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, emniyete götürüldü.

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