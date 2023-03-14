İzmir’de bir haftada 75 zehir operasyonu: 56 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde, 5-11 Mart tarihleri arasında 75 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kent genelinde bir çok adreste yapılan aramalarda, 15 kilo 312 gram esrar-skunk, 658 gram metamfetamin, 618 gram kokain, 342 gram bonzai, 3 bin 120 adet ekstazi, 12 bin 365 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çokça uyuşturucu madde, 12 adet hassas terazi, 15 adet tabanca, 2 adet tüfek, ve uyuşturucu satışında elden edilen 242 bin 206 Türk Lirası ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 114 şüpheliye adli işlem gerçekleştirilirken, adliyeye sevk edilen 56 şüpheli tutuklandı.

