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İzmir'de bir kadının "cam kesisi" sonucu ölümüyle ilgili davanın sanığına 18 yıl hapis

28.04.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, "cam kesisi" sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ceyda Yüksel'in (28) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serkan Dindar'a (43) "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Dindar, Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral, babası Ahmet Yüksel ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ise beraatini talep etti.

Sanık avukatları, mütalaaya yönelik savunma talebinde bulundu. Sanık Serkan Dündar, yaptığı ek savunmada, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraat istedi.

Müşteki avukatları da sanığa kasten öldürme suçundan indirimsiz ceza verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın cezasını "haksız tahrik" indirimi uygulayarak 18 yıla indirdi.

Sanığa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ise ceza verilmemesine hükmedildi.

OLAY

İzmir'de, 20 Ağustos 2020'de Ceyda Yüksel, Serkan Dindar'ın Bornova'daki evinde ölü bulunmuş, vücudunda cam kesileri tespit edilmişti.

Gözaltına alınarak tutuklanan Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını iddia etmişti.

İddianamede ise olay günü sanık ile maktul arasında tartışma çıktığı, sanığın maktulü tutarak giriş kapı camına doğru vurduğu, maktulün sol çene, sol dudak ve sol koltuk altında oluşan kesi nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve olay yerinde öldüğü, şüphelinin de elinde yaralar oluştuğu belirtilmişti.

Sanığın, "kasten öldürme"nin yanı sıra maktule "uyuşturucu sağlama" suçunu işlediği de iddia edilmişti.

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