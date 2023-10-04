İzmir'de bir kadının "cam kesisi" sonucu ölümüyle ilgili sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Serkan Dindar'ın avukatlarının yerel mahkemece "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 18 yıl hapis cezası kararına itirazını değerlendirdi.

Duruşmalı inceleme talebini reddeden 1. Ceza Dairesi, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı ve ileri sürülen başkaca istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmadığını belirterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Ayrıca daire, sanık Serkan Dindar'ın tahliye talebini de reddetti.

Kararda, temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

OLAY

İzmir'de, 20 Ağustos 2020'de Ceyda Yüksel, Serkan Dindar'ın Bornova'daki evinde ölü bulunmuş, vücudunda cam kesileri tespit edilmişti.

Tutuklanan Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını iddia etmişti.

İddianamede ise olay günü sanık Serkan Dindar ile Ceyda Yüksel arasında tartışma çıktığı belirtilmişti. Sanığın, Yüksel'i tutarak salon kapısının camına doğru vurduğu, sol çene, sol dudak ve sağ koltuk altında oluşan kesi nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve olay yerinde öldüğü kaydedildi. Sanığın da elinde yaralar oluştuğu vurgulanmıştı.

Sanığın, "kasten öldürme"nin yanı sıra ölen Yüksel'e "uyuşturucu sağlama" suçunu işlediği de iddia edilmişti. Sanık, yargılama sonunda "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, cezası "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıla düşürülmüştü.

Gerekçeli kararda, sanığın, ölen Yüksel'in hakarete varan sözlerinden sonra kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu göz önüne alındığında tahrik hükümlerinin alt nispette tatbiki gerektiği belirtilmişti.

