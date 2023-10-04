YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de bir kadının "cam kesisi" sonucu ölümüyle ilgili sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

İzmir'de bir kadının "cam kesisi" sonucu ölümüyle ilgili sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

04.10.2023 13:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in (28), "cam kesisi" sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanığa verilen 18 yıl hapis cezasına itirazı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Serkan Dindar'ın avukatlarının yerel mahkemece "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 18 yıl hapis cezası kararına itirazını değerlendirdi.

Duruşmalı inceleme talebini reddeden 1. Ceza Dairesi, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı ve ileri sürülen başkaca istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmadığını belirterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Ayrıca daire, sanık Serkan Dindar'ın tahliye talebini de reddetti.

Kararda, temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

OLAY

İzmir'de, 20 Ağustos 2020'de Ceyda Yüksel, Serkan Dindar'ın Bornova'daki evinde ölü bulunmuş, vücudunda cam kesileri tespit edilmişti.

Tutuklanan Serkan Dindar, olayı hatırlamadığını iddia etmişti.

İddianamede ise olay günü sanık Serkan Dindar ile Ceyda Yüksel arasında tartışma çıktığı belirtilmişti. Sanığın, Yüksel'i tutarak salon kapısının camına doğru vurduğu, sol çene, sol dudak ve sağ koltuk altında oluşan kesi nedeniyle kan kaybı yaşadığı ve olay yerinde öldüğü kaydedildi. Sanığın da elinde yaralar oluştuğu vurgulanmıştı.

Sanığın, "kasten öldürme"nin yanı sıra ölen Yüksel'e "uyuşturucu sağlama" suçunu işlediği de iddia edilmişti. Sanık, yargılama sonunda "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, cezası "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıla düşürülmüştü.

Gerekçeli kararda, sanığın, ölen Yüksel'in hakarete varan sözlerinden sonra kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu göz önüne alındığında tahrik hükümlerinin alt nispette tatbiki gerektiği belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla dolduRögar tıkandı, vatandaşın evi atık suyla doldu
Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndüSamsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
Jandarma düğün magandalarını affetmediJandarma düğün magandalarını affetmedi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:05
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Dünya eczanesi
Karabaglar
Balkan eczanesi
Gaziemir
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Subaşi eczanesi
Konak
Toker eczanesi
Kinik
Yazal eczanesi
Aliaga
Çigdem eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.