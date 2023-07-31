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İzmir'de bir kadının evinde öldürülmesiyle ilgili sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

31.07.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de evine gittiği Necmiye Vural'ı silahla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Necmiye Vural ile şüpheli M.A'nın sosyal medya üzerinden tanışarak bir süre ilişki yaşadıkları ancak sonrasında Vural'ın ilişkiyi devam ettirmek istememesi üzerine şüpheli ile anlaşmazlık yaşadığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli M.A'nın Necmiye Vural'ın ikametine giderek konuşmak istediği, bu sırada evde kadının oğlu Mehmet İçen'in de olduğu, kadın ve oğlunun talebine rağmen şüphelinin evden çıkmadığı belirtildi.

Bu sırada yaşanan boğuşmada şüphelinin belinden düşürdüğü silahı eline alarak Necmiye Vural'a 2 el ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı ifade edilen iddianamede kadının hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Şüphelinin ikameti terk edebilecekken eylemine devam ederek silahı ateşlemesinin öldürme kastı ve iradesinin kanıtı olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin "kadına karşı kasten öldürmek" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıla kadar hapsi istendi.

OLAY

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 Ocak'ta eve gelen eski erkek arkadaşı M.A. tarafından silahla vurulan Necmiye Vural, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmiş, M.A, Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

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İzmir iddianame

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