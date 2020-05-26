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İzmir'de bir kadının saldırgan sokak köpekleriyle mücadelesi kameraya yansıdı

İZMİR HABERLERİ  | 26.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

İzmir'de bir kadının saldırgan sokak köpekleriyle mücadelesi kameraya yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir kadının, sokak köpeklerinin saldırdığı köpeğini kurtarma mücadelesini bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Demet Y, Ramazan Bayramı'nın ilk günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması için dışarı çıkardı.

Bu sırada sokakta bulunan 5 köpek Demet Y'nin köpeğine saldırdı. Köpeğini kurtarmak için saldırgan hayvanlara karşı mücadele veren, bu sırada bir süre yerde sürünen kadının yardımına çevredeki bir kişi koştu.

Sokak köpeklerinin uzaklaşması sonrası yaralanan köpeğini kucağına alan kadın, veterinere götürdü. Olayda kadının da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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