İzmir'de birlikte yaşadığı kişinin bıçakladığı kadın hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kişinin darbederek bıçakladığı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir süredir aynı evde yaşayan E.D. (21) ile Havva Ç. (20), Lale Mahallesi'nde bir arkadaşlarına ait evde tartıştı.
E.D, bu sırada darbettiği Havva Ç'yi vücudunun birçok yerinden bıçakla yaralayarak kaçtı.
Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Havva Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.
Polisin yakalayarak gözaltına aldığı E.D'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.
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