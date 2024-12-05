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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin evini yakan sanığa 8 yıl hapis cezası

AA AA
05.12.2024 09:17
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İzmir'de aile içi ve kadına şiddetle mücadelede yeni dönem kapsamında, boşanma aşamasındaki karısı ve çocuğunun yaşadığı evi yakan sanık, takdiri indirim uygulanmadan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kadınlara yönelik tekrarlayan şiddet olayları ile ilgili soruşturma dosyaları tek tek incelenerek, yüksek risk taşıyan 208 kadın mağdur listelendi ve durumları titizlikle takip edildi.

Buna göre listede adı geçen kadınlardan P.C. ve çocuğunun yaşadığı evi yakıp, tehdit ve hakaretlerde bulunan boşanma aşamasında tutuklu eşi S.C'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi.

İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanığın üzerine atılı suçlar nedeniyle takdiri indirim uygulamaksızın toplam 8 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Kasım'da, aile içi şiddet olaylarında bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi, alınan kararların takibi ve kurumlar ile kamu görevlilerinin rolünün önemini vurgulayan, aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadeleyle görevli tüm paydaş birim ve kurumlara "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Gereğince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu bir yazı gönderildiğini bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
İzmir boşanma Kadın

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