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İzmir'de çadırda yaşayan kişi, güçsüzler evine yerleştirildi

17.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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İzmir'de çadırda yaşayan kişi, güçsüzler evine yerleştirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir ağaç altına kurduğu çadırda yaşayan 56 yaşındaki adam, Karşıyaka ilçesindeki Müyesser Turfan Geçici Konukevine yerleştirildi.

Valilik yetkilileri, bir kişinin, 275/8 Sokak'taki bir ağacın altına kurduğu küçük çadırda yaşadığını belirten mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yetkililerin ulaştığı N.Y, çobanlık yaptığı Tokat'ın Reşadiye ilçesinden işlerinin bozulması üzerine İzmir'e geldiğini, kalacak yerinin olmadığını ifade etti. N.Y, Karşıyaka'daki Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne yerleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından "Yaşlı vatandaşımız bulunup gereken yardım yapılmıştır." mesajını paylaştı.

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