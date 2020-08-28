İzmir'de çadırları mühürlenen Roman vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde çadırları mühürlenen Roman aileler belediyeye tepki gösterdi.

Kentin farklı noktalarında hasırcılık ve sepetçilikle geçimlerini sağlayan Roman aileler, 11 ay önce Belevi Mahallesi'ne çadır kurdu. Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri, bir ay önce Roman vatandaşların yaşadığı çadırları mühürledi ve idari para cezası uyguladı.

Çadırı mühürlenen Gürkan Kalaycı, yaşananların kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in kendilerini istemediğini iddia eden Kalaycı, "Bizden yardımlarını esirgiyor. Gelip çadırlarımızı mühürledi, bize 36 bin liraya yakın ceza yazdı. Biz hasırcılık işi yapıyoruz. Bu işi şehir merkezinde yapamayız. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Yadigar Açar da zabıta ekiplerinin çadırlarını mühürlediği gün büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Çok zor durumda olduklarını söyleyen Açar, "Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Biz burada hasır ve şemsiye yaparak geçimimizi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.